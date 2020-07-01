Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İtalya'da 1,12 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
İtalya polisi, Suriye'den gelen 14 ton uyuşturucu hapın ele geçirilme videosunu yayınladı. Dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu açıklanan operasyonda ele geçirilen hapların değeri 1,12 milyar dolar.
İtalya'nın güneyindeki Salerno limanında, endüstriyel kullanım için hazırlanan kağıt silindirler içinde yaklaşık 84 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.
İki hafta önce bir başka baskında İtalyan polisi Salerno limanında giyim malzemeleri araasına saklanan 2 bin 800 kg esrar ve 1 milyon Captagon hapı ele geçirmişti.
Etiketler: uyuşturucu operasyon İtalya HAPSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 13:24
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