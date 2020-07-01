İtalya'nın güneyindeki Salerno limanında, endüstriyel kullanım için hazırlanan kağıt silindirler içinde yaklaşık 84 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İki hafta önce bir başka baskında İtalyan polisi Salerno limanında giyim malzemeleri araasına saklanan 2 bin 800 kg esrar ve 1 milyon Captagon hapı ele geçirmişti.