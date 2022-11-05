İtalya yeniden Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine karşı uyguladığı sıkı politika ile gündemde.



Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulunda düzensiz göçmenlere karşı tedbirler görüşüldü.

Yeni kurulan sağ koalisyon hükümeti, göçmenleri kurtaran bir STK gemisinin İtalya limanlarına yanaşmaması için ilk kez bir karara imza attı.



Buna göre Almanya bayraklı "Humanity 1" isimli 180 kadar düzensiz göçmeni kurtaran geminin, Katanya Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verildi.



''Göçmenler karaya inmeden uluslararası sulara döndürülecek''



İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kontroller sonucunda gemide kalması gereken göçmenlerin karaya inmeden uluslararası sulara geri döndürüleceğini söyledi.



İtalya daha önce Almanya bayrağı taşıyan kurtarma gemisinin Almanya tarafından kabul edilmesi için nota vermiş, Alman hükümeti de İtalya'ya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan göçmenlere acil ve hızlı şekilde yardım edilmesine yönelik nota ile karşılık vermişti.



İtalya'da daha önce de defalarca düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin limanlara yaklaşmasına izin verilmemiş, çoğu yardıma muhtaç durumdaki göçmenin gemiden inmesinin engellenmesi tepkilere yol açmıştı.