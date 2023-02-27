İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Crotone vilayetine bağlı Steccato di Cutro beldesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan kurtarma operasyonuna devam edildiğini belirterek, bölgedeki ekiplerin 61 göçmenin cansız bedenine ulaştığı bilgisini paylaştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, batan teknede bulunan Iraklı, Suriyeli, Afgan ve İranlı göçmenlerin sayısı 250.

Bazı haberlerde göçmenlerin bulunduğu teknedeki bir insan kaçakçısının da İtalyan Mali Polisi ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Aralarında bebek ve çocukların da yer aldığı ölen düzensiz göçmenlerin sayısının 100'ü bulmasından ediliyor. 60 kişi ise kurtarıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin yaşadığı faciadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, uluslararası topluma, göçmen akınının temel nedenleri olan savaşları ve zulümleri ortadan kaldırmak için güçlü taahhütte bulunması için çağrı yaptı.

Mattarella ayrıca Avrupa Birliği'ni, göç konusunu yönetmekte sorumluluk üstlenmeye çağırdı.