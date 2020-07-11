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İsviçre'de Süper Lig ekibi karantinaya alındı
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.
Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.
Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.
Etiketler: İsviçre süper lig koronavirüs Zürih karantinaSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:38
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