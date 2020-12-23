Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsviçre'de Noel tatili öncesi market rafları boşaldı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınının kontrol altına alınamadığı İsviçre'de halk, Noel tatili öncesi süpermarketlere adeta akın etti, raflar boşaldı.
26 kantondan oluşan ve nüfusu 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalıyor.
Kantonlarda ve ülke genelinde uygulamaya konulan çeşitli kısıtlamalara rağmen İsviçre'de haftalardır günlük COVID-19 vaka sayısı 5 bin, vefat sayısı da 100 civarında seyrediyor.
Ülkede son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 98 kişi yaşamını yitirdi.
İsviçre'de şimdiye kadar toplam 423 bin 299 koronavirüs vakası kaydedildi, 6 bin 431 kişi de hayatını kaybetti.
Ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de halk süpermarketler önünde yoğun kuyruk oluşturdu. Noel tatili öncesi gıda alışverişi yapan İsviçreliler rafları boşalttı.
Etiketler: Koronavirüs
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