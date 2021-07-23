İsveç'in Eskilstuna şehri yakınlarında yer alan yüksek güvenlikli Hallby hapishanesi ilginç bir olaya sahne oldu.

Hapishanede bulunan 2 mahkum, 2 gardiyanı rehin aldı. Gardiyanları 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Kendileri ve diğer mahkumlar için yaklaşık 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin gerçekleştirilmesinin ardından gardiyanları serbest bıraktı. Böylece 9 saatlik rehine krizi sona ermiş oldu.

[Fotoğraf: AFP]

Mahkumların 24 yaşındaki Haned Mahamed Abdullahi ve 30 yaşındaki Isak Dewit olduğu açıklandı.



Cezaevi yetkilisi Torkel Omnell de, mahkumların sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü açıkladı.