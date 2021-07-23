Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İsveç'teki cezaevinde rehine krizini 'pizza' çözdü
[Fotoğraf: AFP]
İsveç’te yüksek güvenlikli bir cezaevinde 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.
İsveç'in Eskilstuna şehri yakınlarında yer alan yüksek güvenlikli Hallby hapishanesi ilginç bir olaya sahne oldu.
Hapishanede bulunan 2 mahkum, 2 gardiyanı rehin aldı. Gardiyanları 9 saat boyunca rehin tutan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Kendileri ve diğer mahkumlar için yaklaşık 20 pizza isteyen mahkumlar, taleplerinin gerçekleştirilmesinin ardından gardiyanları serbest bıraktı. Böylece 9 saatlik rehine krizi sona ermiş oldu.
[Fotoğraf: AFP]
Mahkumların 24 yaşındaki Haned Mahamed Abdullahi ve 30 yaşındaki Isak Dewit olduğu açıklandı.
Cezaevi yetkilisi Torkel Omnell de, mahkumların sorgulanmak üzere karakola götürüldüğünü açıkladı.
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