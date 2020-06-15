Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te yolcu treninde 3 kilogram altın unutuldu
İsviçre’de bir yolcu, trende 1 milyon 300 bin Türk lirası değerinde 3 kilo altın unuttu. Altınların sahibi aylardır kayıp başvurusu yapmayınca yetkililer olayı kamuoyu ile paylaştı.
İsveç'te bir yolcu treninde, bu defa kulaklık, cüzdan veya cep telefonu değil, tam 1 milyon 300 bin TL değerinde 3 kilogram altın unutuldu.
Altın dolu çanta, St.Gallen'den Luzern'e giden trende bulundu. Yetkililer Ekim ayında yaşanan olayı aydınlatamayınca konuyu kamuoyu ile paylaşarak altınların sahibinin kendilerine ulaşmasını istedi.
Sahibinin altınlarını geri alınabilmesi için 5 yıl içinde Luzern'deki savcılık ofisine başvurması gerekiyor.
Etiketler: İsveç yolcu treni altınSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:30
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