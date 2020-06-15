İsveç'te bir yolcu treninde, bu defa kulaklık, cüzdan veya cep telefonu değil, tam 1 milyon 300 bin TL değerinde 3 kilogram altın unutuldu.

Altın dolu çanta, St.Gallen'den Luzern'e giden trende bulundu. Yetkililer Ekim ayında yaşanan olayı aydınlatamayınca konuyu kamuoyu ile paylaşarak altınların sahibinin kendilerine ulaşmasını istedi.

Sahibinin altınlarını geri alınabilmesi için 5 yıl içinde Luzern'deki savcılık ofisine başvurması gerekiyor.