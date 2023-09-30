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Dünya
AA 30.09.2023 16:44

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenledi.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar attı. Polis gözetiminde İsveç Meclisine doğru yürüyüşe geçen terör yandaşları "NATO'ya hayır" sloganları attı.

İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşüne engel olunmaması için önlem ve yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon

İsveç'te son bir ayda PKK/YPG provokasyonları

İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer almıştı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçileri PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söyleyip bunu da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Malmö'de, Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan 3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Malmö şehrinin Lorensborgstorget bölgesinde, Irak kökenli Salwan Momika, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldırı girişiminde bulundu. Bu olayı engellemeye çalışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

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İsveç Terör Örgütü PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan NATO
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