Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te seçim yarışı
[Fotograf: TRT Haber]
İsveç'te genel seçim yapıldı. Oyların sayımı devam ediyor. Sonuçlar bıçak sırtında ilerliyor. Hiçbir parti hükümet kurmak için gerekli olan 175 sandalyeye ulaşamadı. Ancak sağ blok oylarını artırarak öne geçti. İktidardaki sol blokun hükümet kurma şansı zora girdi.
İsveç'te seçimler kıran kırana bir yarışa sahne oluyor. Oylar kullanıldı, sandıkların yüzde 90'dan fazlası açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre sağ blok ile iktidardaki sol blokun oyları birbirine oldukça yakın.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimden birinci çıktı. Ancak sağ blokun az farkla öne geçtiği, hükümet kurma şansı yakaladığı bilgisi veriliyor.
NATO üyeliği için başvuruda bulunan iktidardaki sol blok, enerji ve göçmen politikaları nedeni ile eleştiriliyor.
Sandıktan çıkan ilk sonuçlara göre aşırı sağ da yükselişte. Göçmen karşıtı politikalar yürüten, beyaz ırkçılarla geçmişte bağlantıları olan İsveç Demokratları oy oranını yüzde 20'ye kadar yükseltti.
Türk kökenli Muharrem Demirok da milletvekili seçilenler arasında. 7 milyon 770 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimin kesin sonuçları Çarşamba günü açıklanacak.
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