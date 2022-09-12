İsveç'te seçimler kıran kırana bir yarışa sahne oluyor. Oylar kullanıldı, sandıkların yüzde 90'dan fazlası açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre sağ blok ile iktidardaki sol blokun oyları birbirine oldukça yakın.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimden birinci çıktı. Ancak sağ blokun az farkla öne geçtiği, hükümet kurma şansı yakaladığı bilgisi veriliyor.

NATO üyeliği için başvuruda bulunan iktidardaki sol blok, enerji ve göçmen politikaları nedeni ile eleştiriliyor.Sandıktan çıkan ilk sonuçlara göre aşırı sağ da yükselişte. Göçmen karşıtı politikalar yürüten, beyaz ırkçılarla geçmişte bağlantıları olan İsveç Demokratları oy oranını yüzde 20'ye kadar yükseltti.Türk kökenli Muharrem Demirok da milletvekili seçilenler arasında. 7 milyon 770 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimin kesin sonuçları Çarşamba günü açıklanacak.