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Dünya
AA 03.09.2023 17:06

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı

İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu Varnhemstorget bölgesinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Olay yerine geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, tepkilere rağmen Kur'an-ı Kerim yaktı.

Çevrede toplanan 100'e yakın gösterici, Momika ve polise taş ve şişe fırlattı. Bunun üzerine polis Momika'yı olay yerinden kaçırırken göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Olay sonrası polis 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Malmö polisinin duyurusunda, eylemin çok şiddetli geçtiği ve zaman zaman isyan çıktığı bilgisi verildi. Polis, tekrar olay çıkma ihtimaline karşı bölgede nöbet tutmaya başladı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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