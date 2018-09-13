  • 13 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.166
    EURO 7.227
  • BIST 94355.5
    ALTIN 240.008
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsveç'te kraliyet tacı hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

İsveç'te kraliyet tacı hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

İsveç Başsavcılığı, Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyaları çaldığı düşünülen 31 yaşındaki bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsveçte kraliyet tacı hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

İsveç Başsavcılığı Basın Sözcüsü Robin Simonsson, kraliyet ailesine ait taç ve diğer değerli eşyaların hala bulunamadığını belirterek, "Tutuklanan şüphelinin sorgusundan sonra değerli eşyaların bulunup tekrar ait olduğu yere konulacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 20 milyon euro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: taç, İsveç kraliyeti, İsveç, çalınma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER