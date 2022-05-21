İsveç'te Örebro Polis Müdürü Lars Wiren, Örebro kentinde 13 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polisin Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan için aldığı koruma önlemlerin 2,2 milyon kronu (220 bin dolar) bulduğunu söyledi.

Ülkenin resmi radyosu SR'ye açıklama yapan Wiren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu programın maliyeti pahalıydı, büyük bir polis kaynağı gerektiriyordu. Çok büyük önlemler alındı ve fatura da kabarık çıktı. Bazen polis böyle büyük önlemlere büyük kaynak ayırabiliyor. Burada olay çıkmamasından dolayı mutluyum. Ama bunun çok yüksek maliyeti olduğunun da farkındayız."

Puludan 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te 12 ve 14 Mayıs'ta bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağlamıştı.

Polis tarafından sadece Örebro kentinde Paludan'ın koruma maliyeti açıklanırken, diğer bölgelerdeki maliyet hakkında bilgi verilmedi.