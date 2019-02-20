İsrail'in başkenti Tel Aviv'de mayıs ayında yapılacak Eurovision müzik yarışması için hazırlıklar sürerken, İsrail'e karşı Filistin'in mücadelesine destek veren İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Stockholm Filistinliler Derneği yarışmayı boykot çağrısı yaptı.

Devlet televizyonu SVT'nin önünde toplanan grup, yarışmanın boykot edilmesini ve İsveç'ten yarışmaya katılım olmamasını istedi.

"İsrail'in ışıltılı reklamının yapılmasına karşıyız"

Stockholm Filistinliler Derneği üyesi Michael Ljung, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınadığını hatırlatarak, ''BM'nin işgal için kınadığı İsrail'in ışıltılı reklamının yapılmasına karşıyız. Festivalin yapılacağı yerin birkaç kilometre ilerisinde toprakları ellerinden alınan İsrail askerlerinin baskısı altında yaşayan Filistinliler var. İsveç, bu içler acısı duruma katkı koymamalı." dedi.

Aktivistler, İsrail'deki Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesi için imza toplarken, yoldan geçenlere de konuyla ilgili broşür dağıttı.

Kaynak: AA