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Dünya
AA 01.08.2023 02:12

İsveç: İİT toplantısından çıkan karar ve tavsiyeleri dikkatle inceleyeceğiz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan kararı dikkate aldıklarını açıkladı.

İsveç: İİT toplantısından çıkan karar ve tavsiyeleri dikkatle inceleyeceğiz

Billström, İsveç Devlet televizyonu SVT'ye, İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı ve ülkedeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İİT toplantısından çıkan karara ilişkin Billström, "Karar bir dizi teklif ve tavsiye içeriyor. Bunları dikkatle inceleyeceğiz ve İİT ülkeleriyle önemli diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Hükümet, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından gerçekleştirilen İslamofobik eylemlere mesafeli duruyor. Adalet Bakanlığı, düzen yasası ile ilgili yeni bir analiz çalışması yapıyor." ifadelerini kullandı.

İİT toplantısının ardından yapılan açıklamada, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına yönelik yapılan mükerrer saldırıların şiddetle kınandığı ifade edilmişti.

İİT'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili AB'ye heyet gönderme kararı
İİT'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili AB'ye heyet gönderme kararı

İİT'nin, ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önüne geçecek önlemleri alması için AB Komisyonuna heyet gönderme kararı aldığı aktarılmıştı. İİT üyesi ülkeler, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkelerle ilişkilerini gözden geçirerek gerekli pozisyonu almaya çağrılmıştı.

Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istenmişti.

İİT'nin çevrim içi toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.

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İsveç İslam İşbirliği Teşkilatı
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