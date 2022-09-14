Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç Başbakanı Andersson, seçim mağlubiyeti sonrası istifa edeceğini açıkladı
[Fotograf: AA]
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, seçim yenilgisini kabul ederek yarın sabah istifa edeceğini açıkladı.
İsveç'te seçim sonuçlarında ibrenin sağ bloka dönmesi başbakanın istifasına neden oldu.
Başbakan Anderson, sayılmayan oylar bulunmasına rağmen sağ blokun seçimi kazandığının ortada olduğunu söyledi.
İsveç Parlamento Başkanı'na yarın istifasını sunacağını açıkladı.
İsveç'te Seçimleri Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Parti ve İsveç Demokratlar Partisi'nin oluşturduğu sağ blok önde tamamladı.
Etiketler: İsveç
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