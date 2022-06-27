Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç Başbakanı Andersson: İsveç teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanabileceğini umuyorum. İsveç teröre karşı güçlü duruşunu korumaya devam edecek, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak." dedi.
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