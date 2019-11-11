Sputnik'te yer alan habere göre Simonyan, Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa gibi, Morales’in RT’de program sunabileceğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, “Morales’e RT’nin İspanyolca kanalında harika bir iş teklif ediyorum. (Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael) Correa, bizimle birlikte kendi programını sunuyor ve endişelenecek bir şeyi yok” ifadelerini kullandı.

2007-2017 yılları arasında Ekvador’un lideri olan Correa RT Espanol’da 2018 yılının başından beri ‘Conversando con Correa’ isimli bir siyasi program sunuyor.

Seçimlerde hile iddiası ve istifa kararı

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, dün Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın, canlı yayında okuduğu bildiriyle istifasını talep etmesi üzerine, başkanlık görevini bıraktığını açıklamış ve durumu "darbe" olarak nitelendirmişti. Morales, istifa kararını, muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için aldığını kaydetmişti.

Kaynak: Sputnik, AA