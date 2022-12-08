Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 22:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstasyonda elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü
Hindistan'da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Denetçi, bayılarak rayların üzerine düştü.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.
Elektrik akımına kapılan görevli, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü rayların üzerine düştü.
Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunu stabil olduğu ifade edildi.
Yüksek gerilim hattındaki elektrik kablosunun bir kuş nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor.
Etiketler: Hindistan
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