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Dünya
AA 13.07.2023 22:15

İstanbul 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' ödüllerinde 1'inci oldu

İstanbul, seyahat dergisi Travel + Leisure'un "Dünyanın En İyileri" ödül programında "Avrupa'nın En İyi 15 Şehri" listesinde ilk sırada yerini aldı.

İstanbul 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' ödüllerinde 1'inci oldu
[Fotoğraf: Getty]

New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure'un okurları "Dünyanın En İyileri" programının bu yılki ödülleri için oylama yaptı. Program kapsamında en gözde hava yolları, havalimanları, oteller, tur operatörleri ve şehirler oylandı.

Şehir ödülleri için okurlar "turistik yerler, kent simgeleri, kültür, yemek, sıcakkanlılık, alışveriş ve değer" kategorileri üzerinden oylama yaptı.

Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı en sevilen turistik yerler 

İstanbul bu listede "90,23" ortalamasıyla "Avrupa'nın En İyi 15 Şehri" listesinde birinci seçildi.

"Çok fazla seçeneğin bulunduğu çok güzel bir şehir", "Tüm bütçelere uygun" gibi yorumlar bırakan okurlar, aynı zamanda Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı'nı en sevilen turistik yerler arasında gösterdi.

İstanbul'daki "Four Seasons" oteli de okurlardan tam not alarak "Dünyanın En İyi Oteli" seçildi.

Listede, İstanbul'un ardından sırasıyla şu şehirler yer aldı:

"Floransa, Roma, Lizbon, Porto, Sevilla, Lübliyana, San Sebastian, Prag, Barselona, Salzburg, Edinburg, Madrid, Bordo, Viyana."

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