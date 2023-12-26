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Dünya
AA 26.12.2023 00:26

İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları, sosyal medyada tepkilere neden oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusunun, Hristiyan alemine yönelik Noel paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki gördü.

İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları, sosyal medyada tepkilere neden oldu
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, X sosyal medya hesabından, Noel için paylaştığı mesajda, "Canavarlarla karşı karşıyayız; çocukları ebeveynlerinin önünde, ebeveynleri de çocuklarının önünde öldüren, kadınlara tecavüz edip başlarını kesen, bebekleri diri diri yakan, bebekleri rehin alan canavarlarla..." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Netanyahu'nun bu paylaşımına karşılık verdi.

Profilinde, ABD bayrağı bulunan onaylı bir X hesabı, Gazze'de öldürülenler için kilise önünde düzenlenen ayinden fotoğraf paylaşarak, "Gerçekten, biz Hristiyanların Noel’ini mi kutluyorsun?" ifadesini kullandı.

Anonim bir kullanıcı da eski ABD Başkanı Harry Truman'ın Filistin ile ilgili konuştuğu videoyu paylaşarak, "ABD Başkanı Truman: Filistin'i küçük parçalarla aldık." ifadesine yer verdi.

Bir başka kullanıcı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yakınlarının haykırışlarının ve Gazze'ye yönelik saldırıların yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "Etnik temizlikte, savaş suçlarında, katliamlarda ve acılarda 80 gün ve 75 yıl oldu." açıklamasında bulundu.

Ayrıca binlerce kullanıcı, Filistin'in yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaparak, Netanyahu'nun mesajına tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Noel paylaşımı da tepkiyle karşılandı

İsrail ordusunun, Noel hakkında yaptığı paylaşım da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gazze'de saldırılar sonucunda yıkılan kilisenin fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı, "Dünyanın en eski üçüncü Ortodoks kilisesini bombaladığın zamanı hatırla İsrail." ifadesini kullandı.

Başka bir X kullanıcısı, "(Noel'i) Kutlamak için kiliseyi mi bombaladın?" şeklinde karşılık verdi.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları da Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde bombalanan kilisenin görüntüsünü paylaşarak, "Bana mutlu yeni bir yıl dileme." ifadesini kullandı.

Kullanıcılardan bir diğeri de "Noel günü İsa'nın doğum yerine zarar vermek ve ardından bu tweeti paylaşmak inanılmaz derecede çılgınca." ifadesine yer verdi.

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