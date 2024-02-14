İsrailli keskin nişancılar, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 3 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin İsrail ordusu tarafından kuşatıldığını hatırlattı.

Kudra, Nasır Hastanesi etrafında konuşlanan İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Filistinli 3 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrailli keskin nişancılar, 12 Şubat'ta Nasır Hastanesi yerleşkesinde 7 Filistinliyi öldürmüş, 14 kişiyi yaralamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'taki açıklamasında, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarına işaret etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.