Gazeteden yapılan açıklamada, web sitesinin, İran yanlısı bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Hackerlar tarafından sitenin ana sayfasında paylaşılan görselde, "düşünmediğiniz kadar size yakınız" notunun yer aldığı belirtildi.

Görselde ayrıca, Kasım Süleymani'nin elinden bir füzenin düşüşü tasvir edildi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.