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Dünya
AA 22.01.2024 00:06

İsrailli esir yakınları Netanyahu'yu protesto etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs'teki evinin önünde çadır kuran esir yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçlayarak esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

İsrailli esir yakınları Netanyahu'yu protesto etti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun açıklamasına göre Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli esir bulunuyor.

Bunların yakınları ve toplumun önemli bir kısmı, hükümeti "esirleri umursamamakla ve onların kurtarılması için hiçbir şey yapmamakla" suçluyor.

Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki evinin önüne akşam saatlerinde gelerek çadır kuran esir aileleri, hükümete yakınlarını kurtarmak için bir an önce Hamas ile anlaşma yapması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Esir yakınlarının "Artık zaman tükendi" ismini verdikleri eylemde konuşan John Polin, kızı Hersh Goldberg Polin’in 107 gündür Gazze Şeridi’nde tutulduğunu söyledi.

"136 İsrailli esirin cesetlerinin torbalar içinde getirilmesi, hiçbir zaferin parçası sayılamaz"

Netanyahu liderliğindeki hükümete yüklenen Polin, "Vergimizi ödüyoruz, ülkemiz için askerlik yapıyoruz, çocuklarımızı askere gönderiyoruz. Bu hizmetimize ve ödediğimiz vergilere karşılık hükümetin bizi korumasını bekliyoruz. Bu hükümet ve bu başbakan (Netanyahu), 7 Ekim’de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi 107 gün sonra bu hayal kırıklığının düzeltilmesini talep ediyoruz ve bu ancak esirlerin tamamının sağ kurtarılmasıyla sağlanabilir." diye konuştu.

"136 İsrailli esirin cesetlerinin torbalar içinde getirilmesi, hiçbir zaferin parçası sayılamaz." ifadesini kullanan Polin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümete görevini yerine getirerek (Hamas ile) anlaşma yapması ve esirleri sağ olarak evlerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. Hükümet, bizi (7 Ekim’de) koruyamadı, anlaşma yaparak esirleri geri getirsin."

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