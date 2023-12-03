İsrailli askeri hahamın, "Gazze ve Lübnan’ı işgal etme" çağrısı gündem oldu

İsrail ordusunun Nahal Tugayı askeri üssünün Hahamı Amichai Friedman, kasım ayında askerlere hitaben yaptığı konuşmasında, Gazze ve Lübnan dahil sözde “Vadedilmiş Topraklar"ın İsrail’e ait olduğunu ileri sürdü.

Askeri Haham Friedman, sosyal medyada yayılan konuşmasında, “Bu topraklar bizim. Hepsi. Gazze ve Lübnan dahil. Vadedilmiş Topraklar'ın tamamı bizim. Büyük çapta geri döneceğiz.” ifadesini kullandı.

Friedman’ın sözlerini alkışlayan askerlerden bazıları "Gazze'yi fethet" sloganları attı.

Öte yandan yaptığı konuşma nedeniyle Friedman hakkında İsrail ordusu tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Friedman'ın sözlerini reddederek, "savaşta da barışta da ordu saflarında bu uygunsuz söylemlere izin verilmeyeceğini" savundu.

Hahamın askeri üste geçen ay yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada yayılarak yeniden gündeme gelirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkan sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.