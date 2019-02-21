Kuveyt Meclisi Dışilişkiler Komitesi, Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah'ın katılımıyla başkent Kuveyt'te toplandı.

Toplantıda Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılan Carallah'ın toplu fotoğrafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede yer alması değerlendirildi.

Komite Başkanı Abdulkerim el-Kenderi toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, komite üyelerinin, halkın İsrail ile normalleşmeye karşı tepkisini Dışişleri Bakanlığına ilettiğini, böyle bir durumun gözardı edilmesinin ya da bir fotoğraf karesi olarak görülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kenderi, Dışişleri Bakanlığının, konferansa katılma nedeniyle ilgili komiteyi bilgilendirdiğini ve Dışişleri Bakanı Sabah'ın, İsrail'le ilişkileri normalleştirmemenin ülkenin dış politikasının temel taşı olduğunu vurguladığını kaydetti.

Carallah, Varşova'daki konferansta çekilen toplu fotoğrafta Netanyahu ile aynı karede yer almış, bu durum tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA