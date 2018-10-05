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İsrail'in UNRWA'yı Kudüs'ten çıkarma hazırlığı

İsrail, işgali altındaki Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve buna bağlı olan bütün kurumların kapatılması yönünde hazırlık yapıyor.

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İsrailin UNRWAyı Kudüsten çıkarma hazırlığı

İsrail "Haberler" kanalında yayınlanan rapora göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, ajansın kentteki çalışmalarının sona erdirilmesi, okullar, klinikler ve çocuk hizmet merkezleri de dahil olmak üzere tüm kurumların kapatılmasını içeren bir plan ortaya koydu.

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yönelik mali yardımlarını ağustos ayı sonunda tamamen durdurma kararının İsrail'i ajans hakkında bu tür adımlar atma konusunda cesaretlendirdiği kaydedildi.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, geçen ay Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu "Kudüs'ten çıkarmayı planladıklarını" açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, kudüs, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım
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