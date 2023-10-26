Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2023 12:45

İsrail'in topçu atışı, Lübnan'ın güneyinde yangına neden oldu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği topçu atışı, büyük bir yangına yol açtı.

İsrail'in topçu atışı, Lübnan'ın güneyinde yangına neden oldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınırda yer alan Alma eş-Şaab beldesi yakınlarına yönelik bazı saldırılar gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail topçu atışlarıyla belde civarındaki bazı evlere yakın noktaları ve zeytinlikleri vurdu.

Saldırı sonrası bölgede çıkan yangının hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı belirtilen haberde, kontrol altına alınamayan yangının evlere doğru yaklaştığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Lübnan ordusu, sivil savunma ekipleri, itfaiye ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün yangının söndürülmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

İsrail ve Lübnan'ın sınır hattında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
Sıradaki Haber
Filistin: İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
00:18
Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlilerin yaşam mücadelesi
00:08
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
00:27
UNICEF: Gazze'deki bir milyon çocuk tarifsiz bir dehşet gecesi yaşayacak
00:05
İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 düzensiz göçmen yakalandı
00:01
Metro İstanbul yarın ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ