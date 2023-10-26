İsrail'in topçu atışı, Lübnan'ın güneyinde yangına neden oldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınırda yer alan Alma eş-Şaab beldesi yakınlarına yönelik bazı saldırılar gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail topçu atışlarıyla belde civarındaki bazı evlere yakın noktaları ve zeytinlikleri vurdu.

Saldırı sonrası bölgede çıkan yangının hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı belirtilen haberde, kontrol altına alınamayan yangının evlere doğru yaklaştığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Lübnan ordusu, sivil savunma ekipleri, itfaiye ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün yangının söndürülmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

İsrail ve Lübnan'ın sınır hattında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.