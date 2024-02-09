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Dünya
AA 09.02.2024 16:31

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Havalimanı ile Seyyide Zeynep Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
[Fotograf: Reuters]

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 14.30 sularında İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Mezze Havalimanı'nı ve Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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