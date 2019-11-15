Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in iki gün süreyle Gazze'deki ev, iş yeri ve tarım alanlarına düzenlediği hava ve topçu saldırılarının bölgede yaklaşık 2 milyon dolar zarara sebebiyet verdiği belirtildi.

Filistin Tarım Bakanlığı da İsrail'in son saldırıları nedeniyle Gazze'de tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde kaydedilen zararın 600 bin dolar olduğunu aktardı.

İsrail'in suikasti

İsrail ordusu 12 Kasım Salı sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA