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Dünya
AA 29.06.2024 15:54

İsrail'in Sırbistan Büyükelçiliği'ne saldırı

Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Saldırgan öldürüldü.

İsrail'in Sırbistan Büyükelçiliği'ne saldırı

Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

1 kişi de gözaltına alındı

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

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