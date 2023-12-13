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AA
HABER GİRİŞ
13.12.2023 16:23
, 13.12.2023 16:25
SON GÜNCELLEME
13.12.2023 16:25
İsrail'in saldırılarında 18 bin 608 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi.
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