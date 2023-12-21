İsrail'in Lübnan'da bir evi hedef alan saldırısında bir kişi öldü

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Marun el Ras beldesindeki Muhanna ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda yaşları 80'e yakın olduğu belirtilen eşlerden Nihad Musa Muhanna hayatını kaybetti, Mecid Muhanna ise yaralandı.

Yaralı Mecid Muhanna, Bint Cibeyl ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, dün Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusuna ait topçular "roketlerin atıldığı noktaları" hedef aldı.

Açıklamaya göre, gece ve bu sabah da İsrail'e ait bir savaş uçağı ve silahlı insansız hava aracı Hizbullah'a ait "hedefe" hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen Lübnanlı sivillerin sayısı 26’ya yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.