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Dünya
AA 04.11.2024 22:38

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bini geçti

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 2'ye, yaralı sayısı ise 13 bin 492'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bini geçti
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 16 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 2'ye ulaştı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 492'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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