İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 Filistinli yaralandı.

İsrail Refah kentine yönelik saldırıların şiddetini de artırdı, kente karadan operasyon sinyali verdi.

Canını hiçe sayarak İsrail keskin nişancılarının vurduğu bir yaralıyı kurtarmaya çalışan Doktor Amira El Assuli büyük bir kahramanlık örneği gösterdi.

Mısır'dan gönüllü olarka Gazze'ye giden ve insanların hayatlarını kurtarmaya çalışan Assuli, o anları anlattı.

Kahraman doktor Assuli canını hiçe saydı

Hastanede görev yapan Assuli, bir evde İsrail'in keskin nişancılarının vurduğu Filistinli İbrahim Sabır Seleme'yi kurtardı.

Assuli, "Yanıma biri geldi karşıdaki evde yaralı olduğunu ve keskin nişancılar tarafından sürekli ateş edildiğini ve çok tehlikeli olduğunu söyledi. Ben hiç tereddüt etmeden onun bulunduğu yere gideceğimi ve yardım edeceğimi söyledim" sözleriyle o anları anlattı.

Acılar içinde kıvranan Seleme'nin kendisine, "Ayaklarımı kesecekler mi?" diyerek büyük bir korku yaşadığını ifade eden Assuli, "Ben de yok korkma Allah'ın izniyle kesilmeyecek dedim. Çok şükür diğer insanlar bana ulaştı, çok şükür oradan sağ salim çıkardık" dedi.

İsrailli keskin nişancıların vurduğu Seleme, yaralı bir kişiyi kurtarmaya çalışırken ayaklarından vurulduğunu ve yardım istediğini anlattı.

Artık ayaklarının dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Seleme, "Uzaktan bir doktor bana seslendi 'ayağını bağla' dedi. Ayağımı bağladım beklemeye başladım. Sonra bir kadın bana geldi; 'yaşıyor yaşıyor sesini duydum' dedi. Sonra beni oradan çıkardılar başka bir yere taşıdılar, Allah Doktordan razı olsun inşallah o beni kurtardı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"Tek düşüncemiz burada insanlara hizmet etmek"

Mısır'dan Gazze'ye insani yardım için gittiğini söyleyen Doktor Amira El Assuli, "Çünkü bir tıp insanı olarak uzak seyredemezdim, yakınlarımla bazen 50 gün bazen 3 ay görüşemiyorum, savaş ortamı olduğu için bazen bir yudum su içerken bile başkası bu suyu bulamıyor diye sizi bir düşünceye sevk ediyor. Tek düşüncemiz burada insanlara hizmet etmek" dedi.