İsrail yönetimi karşıtı Ortodoks Yahudi ve Müslümanlardan oluşan bir grup gösterici, İsrail'in Filistin'deki işgalci politikalarını protesto etti.

''Filistinlilerin hayatı değerli'', ''Filistin için özgürlük'' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına tepki gösterdi.

Göstericiler arasında Filistin bayrağı taşıyan çocuklar da yer aldı.