Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB Yüksek Temsilcisi son günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

Borrell'in özellikle Gazze içinde ve çevresindeki endişe verici gerilimi düşürmek için çaba gösterdiği kaydedilen açıklamada, yüksek temsilcinin görüşmelerinde "Hamas ve diğer grupların İsrail'e roket fırlatmasını kınadığı" belirtildi.

"Sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini vurgulanmıştır"

Açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell, İsrail'in halkını bu tarz saldırılardan koruma hakkı bulunurken, orantılı davranması ve sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini vurgulamıştır" sözlerine yer verildi.

Borrell'in ayrıca Gazze'ye insani erişimin sağlanması çağrısında bulunduğu, şiddet olaylarının yayılmasının önlenmesi konusunda uyarı yaptığı belirtilerek, olayların kökenindeki nedenlerinin ele alınması, kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

AB'nin Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına karşı duran tutumu hatırlatılarak, iki devletli çözüme yönelik müzakereler için girişimlerin önemine vurgu yapıldı. Borrell'in ayrıca Orta Doğu Dörtlüsü'nün krizi ele alması için Orta Doğu özel temsilcisine çalışma talimatı verdiği ifade edildi.