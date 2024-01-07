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Dünya
AA 07.01.2024 02:51

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk en az 16 Filistinli öldü, 50 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu havadan ve denizden Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu hedef aldı. Saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda yerinden edilmiş kişinin sığındığı bir evi hedef aldı. Saldırıda çoğunluğu çocuk en az 12 Filistinli öldü, çoğu çocuk ve kadın 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca hava, kara ve denizden abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

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