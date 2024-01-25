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Dünya
AA 25.01.2024 03:38

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuk öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuk öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kamplarındaki evleri bombaladığı ifade edildi. 

Haberde, hava saldırılarına maruz kalan evlerin enkazında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yönelik saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğüne işaret edilen haberde, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin obüs toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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