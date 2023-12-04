İsrail'in Gazze'de Ürdünlü aileye ait evi bombaladı: 1 ölü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki bir vatandaşımızın ailesiyle kaldığı ev, işgalci İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldı" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırıda Ürdün vatandaşı bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, konunun takipçisi olunduğu aktarıldı.

Yaralı vatandaşın Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ürdün makamları, daha önce Gazze'deki 741 vatandaşından 507'sini bölgeden tahliye ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta geçici ateşkesin bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.