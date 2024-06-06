İsrail'in Cibaliye'de bıraktığı yıkım havadan görüntülendi

İsrail ordusu, geçen ay Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine yeniden yoğun saldırı başlattı.

Yaklaşık 20 gün süren saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hava bombardımanının yanı sıra tank ve zırhlı araçlarla İsrail kara birliklerinin de destek verdiği saldırılarda, Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Mayıs ayının sonunda Cibaliye bölgesindeki kara birliklerini geri çeken İsrail ordusu, bölgede ağır bir yıkım bıraktı.

Filistinli kaynaklara göre, Cibaliye'deki binaların enkazlarında ve sokaklarda 120'den fazla Filistinlinin cansız bedeni bulundu.

Cibaliye'deki yıkım deprem bölgesini aratmıyor

Harabeye dönen Cibaliye'deki yıkım havadan görüntülendi. Saldırılar sonucu oluşan yıkım nedeniyle Cibaliye'deki bazı bölgelerin tanınmaz hale geldiği görüldü. İsrail buldozerleriyle yolların tahrip edildiği bölgede yüzlerce bina ve evin hasar aldığı kameraya yansıdı. Bazı evlerin ise İsrail saldırıları nedeniyle yandığı dikkati çekti.

Bölgedeki yıkım deprem bölgesini aratmayacak nitelikte. İsrail saldırıları sonucu oluşan yıkım nedeniyle bir zamanlar Gazze'nin en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden biri olan Cibaliye'yı "gri şehre" dönüştürmüş durumda.

7 Ekim'den bu yana hedefte

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların başlıca hedeflerinden biri Cibaliye ve bölgede bulunan Cibaliye Mülteci Kampı oldu.

Sık sık İsrail hava saldırılarının hedefi olan Cibaliye, kara birliklerinin de çok kez saldırılarına sahne oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 235 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın, Gazze'de "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği" açıklandı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.