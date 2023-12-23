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Dünya
AA 23.12.2023 20:40

İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Avrupa'daki en iyi müttefikimiz Almanya

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini bildirdi.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Avrupa'daki en iyi müttefikimiz Almanya
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından Almanya'nın İsrail'in ikinci stratejik ortağı haline geldiğini ve bunda 7 Ekim sonrasında Berlin yönetiminin "harika" tutumunun etkili olduğunu belirtti.

Büyükelçi Prosor, "Almanya'nın kendisini savunmada ihtiyaç duyduklarıyla ilgili" ülkesiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti fakat detay vermedi. Almanya, İsrail'den 4 milyar avroluk Arrow 3 Hava ve Füze Savunma Sistemi tedarik etmek için anlaşma imzalamıştı.

İsrail Büyükelçisi, ayrıca Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık başvurusunda bulunanların "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri şartının getirilmesini desteklediklerini kaydetti.

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Filistin'e destek gösterileri, 7 Ekim sonrası süreçte Gazze'deki sivil kayıpların artmasıyla paralel şekilde tüm dünyada yaygınlaşırken Alman makamları, antisemitizmle mücadele gerekçesiyle gösterileri engellemeye çalışmıştı.

Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı 100'den fazla gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.

Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.

İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmuştu.

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