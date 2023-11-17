İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda" 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı gerçekleştirerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İsrail askerleri Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ni kuşattı

Cenin kentine onlarca askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne baskın düzenlediğini ve Filistin Kızılayına ait ambulans ekiplerini hastane önünde yaklaşık bir saattir gözaltında tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bazı sağlık görevlilerini hastaneyi boşaltmaya zorladıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatarak, çalışanların hastaneyi derhal terk etmelerini istedi ancak bazı görevli doktorlar bu talebi reddetti.

Sosyal medyada da birçok hesap İbni Sina Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerlerinin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.