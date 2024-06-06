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Dünya
AA 06.06.2024 13:41

İsrail'in 244 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 654'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 36 bin 654'e yükseldi.

İsrail'in 244 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 654'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 235 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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