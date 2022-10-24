Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'e casusluk yaptıkları suçlamasıyla İran'da 10 kişi gözaltına alındı
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail'e casusluk yaptıkları suçlamasıyla 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran Yargı Erki Haber Ajansına göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışan 10 kişilik bir grup yakalandı.
Söz konusu kişilerden birkaçının Mossad elemanlarıyla irtibat halinde oldukları iddia edilen haberde, bu grubun, özellikle İran emniyet güçlerinin İsrail masasında çalışan görevlilerini hedef aldıkları öne sürüldü.
Grup üyelerinin Batı Azerbaycan eyaletinin yanı sıra Tahran ve Hürmüzgan bölgesinde de faaliyet yürüttükleri iddia edildi.
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