Filistin Esirler Kulubü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail kuvvetleri, Nakab hapishanesinde iki muhafızın yaralanması sonucu yaptığı baskında 5 Filistinliyi yaraladı.

İlk bilgilere göre güneydeki hapishaneye baskın yapan İsrail kuvvetleri tutuklu Filistinlilere ses ve gaz bombalarıyla saldırdı ve ateş açtı.

Nakab hapishanesinde durumun oldukça tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, Filistinli esirlere karşı düzenlenen saldırıdan "İsrail Hapishaneler Yönetiminin" sorumlu olduğu kaydedildi. Esirler Kulübünün açıklamasında, olayların nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan olayla ilgili Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Nakab hapishanesindeki bir tutuklunun kontrol altına alınması için çalışan iki görevli boynundan ve elinden yaralandı.

Yaralanan Filistinliler tedavileri için Bir Seba'daki tıp merkezlerinden birine nakledildi.

Kaynak: AA