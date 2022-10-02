Lapid, haftalık kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan ve ülkesinin deniz sınırının çizilmesi konusundaki anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD'den "teklif taslağını" aldığını belirtti.

Anlaşmadaki son detayları değerlendirdiklerini dile getiren Lapid, "Henüz tamamlanmış bir anlaşmayı kutlamak için erken olduğunu" ifade etti.

İsrail Başbakanı, deniz sınırının çizilmesine ilişkin anlaşmanın ülkesinin güvenliğini, diplomatik ve ekonomik çıkarlarını koruduğunu kaydederek, İsrail'in kuzey güvenliğinin bu anlaşmayla güçleneceğini söyledi.

Anlaşmaya göre, Lübnan'a ek gaz sahası açılmasına karşı çıkmadıklarını ve gaz sahasının gelirlerinden pay alacaklarını aktaran Lapid, bunun "Lübnan'ın İran'a bağımlılığını azaltacağını, Hizbullah'ı dizginleyeceğini ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını" savundu.

Anlaşmanın şu an hukuki incelemesinin yapıldığını belirten Lapid, bu aşama tamamlandıktan sonra Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakan Vekili Naftali Bennett ve Başsavcı ile koordine halinde anlaşmayı görüşülmesi ve onayı için sunacaklarını kaydetti.

Muhalefetten anlaşmaya itiraz

İsrail basınındaki haberlerde, Lapid'in anlaşmanın görüşülüp onaya sunulacağını söylemesine rağmen, hükümetin belirli yasaları devreye sokarak anlaşmanın içeriğini gizli tutmaya hazırlandığı iddia edildi. Muhalefet, hükümeti anlaşmanın "İsrail aleyhine bazı koşullarını kamuoyundan saklamakla" suçladı.

Muhalefet milletvekilleri, Adalet Bakanı Gideon Sa'ar'a mektup yazarak seçimlere kadar görev yapacak geçici hükümetin "ülkenin egemenliğini içeren bir anlaşmayı meclisten gizli tutarak yürütmesinin doğru olmadığını" belirtti. Sa'ar, henüz mektuba yanıt vermedi.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İki ülke deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu ABD’li diplomat Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim alan Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile 31 Ekim'den önce deniz sınırı için anlaşma imzalanabileceğini belirtmişti.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda Lübnan'ın önünde "kritik günlerin" bulunduğunu söylemişti.