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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 2 ve orta kesimlerde yer alan Cuhr ed-Dik köyünde de 1 gözlem noktasını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşandığına dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail, sık sık roket atıldığı iddiasıyla Gazze'de Hamas'a ait noktaları vuruyor.
Etiketler: israil gazze topçu atışıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:05
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