Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi. Farklı sektörlden grev duyuruları gelmeye başladı.

Üniversitelerden süresiz grev kararı

İsrail üniversiteleri de yargı düzenlemesine karşı süresiz greve gitme kararı aldı.

Üniversitelerin rektör ve yönetimleri, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, hükümetin yargı düzenlemesini protesto etmek için bugünden itibaren tüm derslerin ve bilimsel araştırmaların durdurulmasını kapsayacak şekilde süresiz grev ilan ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, “İsrail üniversitelerinin rektör ve yönetimleri olarak biz, İsrail demokrasisinin temellerini sarsan ve devamlılığını tehlikeye atan yasama sürecinin devam ettiği zeminde, İsrail’in tüm araştırma üniversitelerindeki eğitimi durduracağız. Başbakan ve koalisyon üyelerini yasa tasarısını derhal durdurmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hükümet yetkilileri tarafından eylem

Pazar akşamı yapılan duyuruda, ülkenin dört bir yanından siyasi yelpazeden 26 yerel yönetim başkanı pazartesi günü Başbakanlık binası önünde açlık grevine başlayacakları açıklandı.

Yetkililer, yasama yarışının durdurulması, müzakerelerin yapılması ve ülkenin çok büyük güvenlik sorunlarıyla yüzleşmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyor.

Doktorlardan "hastalık nedeniyle" işe gelmeme kararı

İsrail hastanelerindeki onlarca doktor, Gallant'ın görevden alınması sonrası yaptıkları açıklamada "hastalık nedeniyle" işe gelmeyeceklerini duyurdu.

Walla News'e göre, yeterli doktor işe gelmezse hastanelerin tam kapasite çalışamayacağına dair korkular var.

İşçi sendikalarından greve destek

İsrail'in Histadrut İşçi Federasyonu Genel Direktörü Arnon Bar-David'in Pazartesi sabahı saat 11:00'de basına açıklama yapacağını söylemesinin ardından, hükümetin yargı reformuna karşı protestolara resmen katılması bekleniyor.

Bar-David'in basın toplantısı duyurusunda, Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınmasıyla "şok" olduğu kaydedildi.

Ayrıca 'Alternatif İnşa Etmek' hareketi (BAA) da greve katılacağını açıkladı. BAA, 27 Mart Pazartesi günü ekonomideki en büyük kadın grevinin gerçekleşeceğini duyurdu.

Kadın eyleminin sorumlusu Moran Zer Katzenstein, "Koalisyon frenini çekti, diktatörlüğe el vermeyeceğiz. Buradan tüm kadınları rutinlerini bırakıp sokağa çıkmaya çağırıyoruz" dedi.