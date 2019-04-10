İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı. Ancak iki taraf da seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

Düğümü İsrail Merkez Seçim Komisyonunun açıklayacağı kesin sonuçlar çözecek.

İsrail'de hükümet kurmak için, 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor.

Çıkan sandık sonuçlarına göre, iki parti de tek başına hükümeti kuracak çoğunluk yakalayamadığı, İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti döneminin beklediği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber