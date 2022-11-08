Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisinin lideri Ben-Gvir, Twitter hesabından, İsrail parlamentosundaki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıbi'nin havaalanında bazı arkadaşlarıyla görüldüğü bir fotoğrafa yer verdi.

Ben-Gvir, Tıbi'nin havaalanındaki fotoğrafını, "Zamanı geldi. Sadece böyle güzel haber almayı ve buraya dönmemelerini umuyoruz." şeklindeki yorumla paylaştı.

İsrail'de sağcı bir sitenin haberinde ise bu paylaşımından önce Ben-Gvir'in, aynı fotoğrafa "İsrail'den kaçıyorlar", "kazandık" yorumlarını yaptığı ve onları sildiği iddia edildi.

İsrail'deki son seçimler

İsrail Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı resmi sonuçlara göre 1 Kasım'da yapılan seçimlerde Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırılık yanlısı-ırkçı "Dini Siyonizm" ve "Yahudi Gücü" partilerinin oluşturduğu liste 14 milletvekiliyle seçim yarışını üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri nedeniyle eleştirilen bu partilerin yeni hükümette söz sahibi olması bekleniyor.

Aşırı sağın zaferi endişe yaratıyor

"Dini Siyonizm" ile oluşturduğu listeyle seçimden üçüncü sırada çıkan Yahudi Gücü Partisi'nin merkezinde yapılan seçim kutlamalarında Arapların hedef alındığı ırkçı sloganlar eşliğinde dans edilerek sevinç gösterileri yapılması dikkati çekmişti.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişe yaratıyor.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.